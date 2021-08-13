В Башкирии создали институт уполномоченного по правам потребителей
Уфа, 13 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Институт уполномоченного по правам потребителей создан в Башкирии. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что соответствующее распоряжение подписал главы региона Радий Хабиров. Уполномоченным по правам потребителей назначен Самохин Валерий Геннадьевич.
Отмечается, что создание такого института будет способствовать повышению защищенности потребителей и укрепление российской системы защиты прав потребителей.
«Главная функция уполномоченного — представлять и защищать интересы широкого круга потребителей, выражая общественное мнение по актуальным потребительским вопросам и проблемам, предупреждая общество и органы власти о потребительских рисках и опасных тенденциях в сфере торговли и услуг, угрожающих здоровью и жизни граждан», — приводит пресс-служба слова министра торговли и услуг Алексея Гусева.
Предполагается, что в первую очередь уполномоченный будет работать по урегулированию наиболее острых системных проблем потребителей, особенно это касается тех ситуаций, где есть пробелы в законодательстве.
«Башкортостан является единственным регионом в России, у которого есть Уполномоченный по правам потребителей. Надеемся, что данный институт послужит дополнительным связующим механизмом для всех участников Национальной системы защиты прав потребителей на региональном уровне», — заявил Гусев.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии приостановили работу опасной газозаправочной станции.