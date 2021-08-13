Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» («СП-2») вероятно будет способствовать более низкому уровню цен на газ для Германии, однако для других стран Европейского союза энергетика и безопасность после введения его в эксплуатацию могут стать более дорогими. Такое предположение высказала 12 августа адъюнкт-профессор Джорджтаунского университета Юлия-Сабина Джоджа в своей статье для американского журнала National Interest.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

Как считает автор статьи, введение «СП-2» в эксплуатацию будет иметь серьезные экономические последствия не только для Восточной Европы, но и для всего Евросоюза.

«Экономические, политические последствия и последствия в сфере безопасности, которые последуют за введением в строй газопровода, будут значительными, а расплачиваться в основном придется Восточной Европе», — говорится в статье.

Также Джоджа утверждает, что запуск газопровода будет способствовать повышению цены на газ для Украины и «ситуация будет становиться все опаснее».

«Лишение Украины транзитных сборов — это часть существующей тенденции, которая ведет к сокращению экономических выгод и ослаблению энергетической безопасности Восточной Европы», — высказала предположение автор материала.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа депутат Верховной рады Украины Олег Волошин («Оппозиционная платформа — За жизнь») заявил, что Украина получит последний шанс на остановку строительства газопровода «СП-2» в случае «колоссального разрыва» в отношениях США и Германии.