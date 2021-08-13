В Раде рассказали о «пиратском» способе остановить «Северный поток – 2»
Киев, 13 августа, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Остановить строительство «Северного потока — 2» может только разрыв отношений Соединенных Штатов с Германией, заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин.
По его словам, это может произойти, если Вашингтон «вдрызг поругается» с Берлином и введет санкции против компаний ФРГ. При этом санкции США в таком случае будут носить экстерриториальный характер, так как напрямую интересы Вашингтона не затрагиваются, добавил Волошин.
Подобные действия властей Соединенных Штатов повлекут за собой серьезные последствия для международных отношений, заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода. Однако власти США и Германии пришли к компромиссу по поводу запуска газопровода.
Ранее в статье для американского журнала National Interest обозреватель Джон Рюль отметил, что после завершения строительства «Северного потока — 2» Россия сможет «наказать» Украину.
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