Киев, 13 августа, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Остановить строительство «Северного потока — 2» может только разрыв отношений Соединенных Штатов с Германией, заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

По его словам, это может произойти, если Вашингтон «вдрызг поругается» с Берлином и введет санкции против компаний ФРГ. При этом санкции США в таком случае будут носить экстерриториальный характер, так как напрямую интересы Вашингтона не затрагиваются, добавил Волошин.

«Это чистое пиратство вмешаться в вещи, которые Соединенных Штатов не касаются напрямую», — сказал депутат в эфире телеканала NewsOne.

Подобные действия властей Соединенных Штатов повлекут за собой серьезные последствия для международных отношений, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода. Однако власти США и Германии пришли к компромиссу по поводу запуска газопровода.

Ранее в статье для американского журнала National Interest обозреватель Джон Рюль отметил, что после завершения строительства «Северного потока — 2» Россия сможет «наказать» Украину.

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