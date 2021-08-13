Барнаул, 13 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Алтайском федеральном центре травматологии в клинической апробации находится роботизированная система (кстати, единственная за Уралом), которая помогает хирургам в несколько раз повышать точность движений при проведении операций: выше точность — дольше живёт эндопротез. Подробности о работе робота — врача 13 августа сообщил телеграм-канал правительства региона.

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«Это новый этап в развитии высокотехнологичной помощи в Алтайском крае», — рассказал губернатору края Виктору Томенко главврач центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Владимир Пелеганчук.

По поручению главы региона специалисты центра наверстали отставание по объемам оказания плановой помощи после того, как центр завершил работу в режиме ковидного госпиталя.