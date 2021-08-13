Екатеринбург, , 08:25 — REGNUM В выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области примут участие восемь партий. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

Здание Законодательного собрания Свердловской области

Rvolchansk.ru

Среди них КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия-Патриоты За Правду», «Зелёная альтернатива», «Партия роста», «Яблоко» и «Новые люди». Всего в списках по единому округу значатся 587 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы пройдут 17−19 сентября.

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