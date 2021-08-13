Екатеринбург, 13 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области примут участие восемь партий. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

Rvolchansk.ru Здание Законодательного собрания Свердловской области

Среди них КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия-Патриоты За Правду», «Зелёная альтернатива», «Партия роста», «Яблоко» и «Новые люди». Всего в списках по единому округу значатся 587 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы пройдут 17−19 сентября.