Чебоксары, 13 августа, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В Чувашии эпидемическая ситуация в связи с пандемией коронавируса остаётся «стабильно напряжённой». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 августа, заявил на оперативном штабе глава республики Олег Николаев.

Cap.ru Олег Николаев

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Руководитель региона проинформировал, что в связи с суточным приростом выявляемых случаев заражения коронавирусом открываются дополнительные ковидные койки. По сведениям управления Роспотребнадзора, рост заболеваемости идёт последние четыре недели.

«К сожалению, ситуация остаётся стабильно напряжённой. Стабильность не просто хрупкая, а очень шаткая. Это говорит о том, что стабильность, которую удаётся удерживать, требует ещё больших усилий с нашей стороны», — сказал Олег Николаев.

По его словам, в течение недели обсуждался вариант введения дополнительных антиковидных ограничений, но не на всей республике, а в отдельных муниципальных образованиях — в частности, в Порецком районе, Алатыре и Алатырском районе. Руководитель региона пояснил, что это связано с высокой текущей заболеваемостью и смертностью на данных территориях, а также уровнем вакцинации. Олег Николаев также добавил, что с учётом данных показателей «очень большие риски» — в Урмарском районе.

Глава Чувашии также не исключил, что эпидемическая ситуация на местах может отразиться и на избирательной кампании. По его словам, в случае резкого ухудшения обстановки в отдельных районах или городах «будем ограничивать избирательную кампанию» в части «активности избирательных действий» и встреч населения с кандидатами. Олег Николаев напомнил, что данный вопрос ранее обсуждался на встрече с партиями.