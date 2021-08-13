Уфа, 13 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Ни одного ходатайства осужденных не поддержала комиссия по помилованию в Башкирии. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба госсобрания республики.

niekverlaan Убийство

Сообщается, что на заседании комиссии по вопросам помилования при главе региона было рассмотрено семь ходатайств о помиловании, при этом ни одно из них не было поддержано.

«Когда читаешь ходатайства осужденных за тяжкие преступления, или даже их серию, буквально волосы дыбом встают. Это грабежи, разбои, применение насилия, убийства, в том числе и совершенные с особой жестокостью, участие в наркобизнесе. В большинстве случаев мы имеем дело с рецидивом. При этом осужденные раскаиваются, обещают в дальнейшем вести добропорядочный образ жизни. Однако искренность данных лиц вызывает сомнения, есть все основания полагать, что в случае помилования они вновь встали бы на путь преступлений», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Отмечается, что один осужденный в ходе распития алкоголя поссорился с приятелем и убил его. После этого убил свидетеля — инвалида, который находился в беспомощном состоянии и совершил поджог. В результате пострадали жильцы других квартир.

Еще один осужденный в нетрезвом состоянии зашел в жилище, напал на супружескую пару и украл четыре тысячи рублей. При этом потерпевший получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на следующий день.

«Другая категория ходатайств — незначительные преступления, однако здесь приговоры адекватны содеянному. Это малые сроки либо условное лишение свободы. В целом комиссия не нашла несправедливых приговоров и по каждому из ходатайств пришла к решению об отклонении», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии поддержали ходатайство о помиловании одного осужденного.