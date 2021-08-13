Кемерово, 13 августа, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В Кемеровской области произошло землетрясение. Сейсмособытие зафиксировано в 3:41 по местному времени 13 августа в районе границы Новокузнецкого района и Прокопьевского муниципального округа.

Zeml.info Землетрясение

По данным Единой геофизической службы РАН, эпицентр природного явления располагается вблизи села Большая Талда Прокопьевского района Кузбасса. Магнитуда составила 5,4.

Глава Новоильинского района Новокузнецка Денис Елькин сообщил, что землетрясение произошло в 59 км от города. По его словам, в городе разрушений и жертв нет. Также, отметил Елькин, не поступало и сведений о пострадавших и разрушениях в Кузбассе.

https://www.instagram.com/p/CSf2HKtIdxv/

«Во все организации отправлена телефонограмма о проведении обследования технического состояния многоквартирных домов, социальных объектов и всех строений», — написал Елькин в Instagram.

Также специалисты обследуют и энергообъекты Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания». В филиале заявили, что на работу Беловской ГРЭС, которая ближе всего расположена к эпицентру сейсмического события, подземные толчки не повлияли.

Читайте также: Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в Кемеровской области

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,8 на территории Кемеровской области сейсмологи зарегистрировали в октябре 2020 года. Подземный толчок произошёл в 00:20 по местному времени 18 октября. Эпицентр землетрясения находился на территории Прокопьевского района. На территории Новокузнецка наблюдались незначительные колебания почвы. Информация о пострадавших и повреждениях объектов инфраструктуры не поступало.