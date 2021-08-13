Москва, 13 августа, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Юных москвичей приглашают принять участие в соревнованиях по робототехнике First Tech Challenge. Принять участие смогут ребята 12−18 лет, сообщается на портале мэра столицы.

Defense.gov Робот

Соревнования First Tech Challenge — это одно из направлений международного турнира по робототехнике First Lego League. Участники создадут робота, который в перспективе стать серийным.

Заявки на соревнования принимаются до 15 сентября. В феврале 2022 года станут известны победители столичного этапа. В апреле в Москве пройдет национальный чемпионат. Победители получат дополнительные баллы для поступления в вузы .

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно в программах First Lego League принимают участие около 650 тысяч человек по всему миру.

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