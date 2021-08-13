Белогорск, Амурская область, 13 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Жителей Белогорского городского округа, чьи дома подтопило паводком, предлагают освободить от уплаты налога на недвижимость. Такую инициативу озвучил руководитель налоговой инспекции по Белогорску Алексей Мартющев. Мэр города Станислав Мелюков его поддержал, сообщает 13 августа его официальный телеграм-канал.

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Окончательное решение будет принято на внеочередном заседании Белогорского городского Совета. Предполагается, что пострадавшим от наводнения не придётся платить налоги на землю и дом за 2020 год. Людям даже не нужно писать заявление — налоги им отменят автоматически.

«Надеюсь, депутаты будут не против», — сказал Станислав Мелюков.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за паводка в Приамурье эвакуированы 670 человек, в том числе 275 детей. Пунктами временного размещения воспользовались 82 подтопленца.