13 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Москву настораживает то, что война в Нагорном Карабахе, которая официально была прекращена в ноябре прошлого года, в иной форме все еще продолжается. И то, что Россия, которая выступила гарантом прекращения огня между двумя странами, может оказаться в непростом положении.

Станислав Тарасов, , 11:46 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства выступил с неожиданным предложением возобновить переговоры с Азербайджаном на высочайшем уровне. Некоторые представители Государственной думы России восприняли это с оптимизмом. Так, председатель парламентского комитета по делам СНГ Леонид Калашников в разговоре с NEWS.ru заявил: «Важно вести переговоры, начать реализацию всех пунктов трехстороннего соглашения (имеется в виду соглашение от 9 ноября 2020 года — С.Т.) и с помощью рабочих групп заниматься делимитацией границы, как это делают страны, имеющие дипломатические отношения». Калашников уверен, что «разблокирование региональных коммуникаций сыграет огромную роль для «предприимчивого» армянского народа, который сможет быстро проникнуть в бизнес-среду».

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

В свою очередь некоторые бакинские эксперты считают, что «Пашинян запросил у президента Азербайджана Ильхама Алиева встречу и заявил о готовности возобновить работу трехсторонней комиссии вице-премьеров Азербайджана, Армении и России по разблокировке региональных коммуникаций». Но и первое, и второе суждение содержит элементы фальсификации ситуации. Дело в том, что Пашинян свое предложение оговорил рядом важных условий: армянская сторона ожидает конкретных предложений от Минской группы ОБСЕ и предлагает запуск механизма международного мониторинга, напомнив, что ранее предлагалось выступить в этой роли ОДКБ либо сопредседателям МГ ОБСЕ. И только на третье место поставлен вопрос возобновления работы трехсторонней комиссии вице-премьеров Азербайджана, Армении и России по разблокировке региональных коммуникаций. Если бы его выставили вначале, то наверняка Алиев быстро отреагировал бы на ход Пашиняна. Но самый поверхностный анализ показывает, что в действиях армянского премьера содержатся элементы серьезной интриги. Обозначим ее главные составные части.

Сопредседатели Минской группу ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта Photolure.am

Первая: Пашинян перекладывает на плечи Минской группы подготовку его личной встречи с азербайджанским президентом. Тем самым премьер стремится создать вторую переговорную площадку, параллельную определенной трехсторонним соглашением от 9 ноября 2020 года. Причем вторая площадка с участием МГ ОБСЕ при определенных обстоятельствах может потеснить первую или нивелировать ее работу.

Вторая: США и Франция как страны — сопредседатели Минской группы не считают нагорно-карабахский конфликт завершенным и призывают конфликтующие стороны «как можно скорее вернуться к предметным дискуссиям под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ для достижения долгосрочного политического урегулирования конфликта». Речь прежде всего идет об определении статуса Нагорного Карабаха. В Баку заявляют, что статус Нагорного Карабаха больше не подлежит обсуждению, так как он «часть Азербайджана». Ереван с этим не согласен. В то же время Москва не считает в конкретных условиях решение этой проблемы задачей первостепенной важности, что может создать кризисную ситуацию внутри Минской группы. Но Россию ведут к ситуации, когда придется сделать выбор, и сложно сказать на чьей стороне, Еревана или Баку, она окажется на сей раз.

Третья: в Азербайджане исходят из того, что Армения продолжает оставаться значительно более слабой в военном смысле, и пытаются использовать ситуацию, чтобы произвести делимитацию границ на выгодных для себя условиях, тем самым серьезно улучшив свои стратегические позиции на случай следующего этапа противостояния. Баку возможности для использования дипломатический «мягкой» силы» в отношении Еревана упустил, и теперь ему предлагают вернуться к предметным переговорам под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ, где роль России пока не определена.

Бойцы армии освобождения Арцаха Минобороны Армении

Наконец, четвертая: Азербайджан будет против наблюдательной миссии Минской группы, о которой говорит Пашинян, потому что это означает практическое подключение США и Франции к процессу. В целом же, как заявил Пашинян, отвечая на вопрос, какой путь выберет Армения — Россию или Запад, Ереван «будет продолжать развивать отношения со всеми сторонами», что «Россия — стратегический партнер Армении во всех областях, в частности, в экономике и безопасности, а с Евросоюзом Армения подписала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, так что страна продолжает развивать отношения со всеми сторонами. Так что Ереван продолжает скакать вперед на лошади многовекторности, полагая, что кто-то за него станет таскать каштаны из огня. На самом деле он ведет свою игру с внешним показным стремлением перехвата инициативы в переговорных процессах. Кремлю вряд ли это понравится. Поэтому сейчас нет пока никакого отклика на предложения Еревана.

Москву настораживает то, что война, которая официально была прекращена в ноябре прошлого года, в иной форме все еще продолжается. Россия, которая выступила гарантом прекращения огня между двумя странами, может оказаться в непростом положении.