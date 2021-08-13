Белград, 13 августа, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сочи» проиграл сербскому «Партизану» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча прошла в Белграде и завершилась со счётом 2:2 (2:4 — по пенальти).

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«Сочи» дважды выходил вперёд. В составе команды дубль оформил защитник Сергей Терехов, забив на 33-й и 76-й минутах. У «Партизана» голы забили Милош Йойич (55) и Александар Шчекич (90).

На 110-й минуте главный тренер «Партизана» Александар Станоевич заменил вратаря, вместо Александара Поповича выпустив Неманью Стеванович. В серии пенальти сербская команда была точнее — 4:2, Стеванович отбил один удар.

Первая встреча команд завершилась вничью — 1:1. Таким образом, «Партизан» вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, где сыграет с португальской «Санта-Кларой».