Кызыл, 13 августа, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В поликлиниках Тувы возобновлены обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры детей и взрослых, а также углубленная диспансеризация. Об этом 13 августа известила пресс-служба республиканского правительства.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Врач

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Отмечается при этом, что для удобства населения медицинские осмотры и диспансеризация проводятся в субботние дни и в вечернее время в будние дни до 20.00 по местному времени.

При этом особое внимание направлено на углубленную диспансеризацию лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Она может быть проведена и по инициативе пациента, даже если в его медицинской карточке нет записи о перенесенном COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Туве остается напряжённой: на 13 августа 2021 года методом лабораторного тестирования выявлено 119 новых случая SARS-CoV-2.

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