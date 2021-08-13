Киев, , 08:18 — REGNUM Украина получит последний шанс на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» в случае «колоссального разрыва» в отношениях США и Германии, заявил 12 августа депутат Верховной рады Украины Олег Волошин («Оппозиционная платформа — За жизнь»).

Газопровод Nord-stream2.com

«То есть (Соединённым Штатам — ред.) нужно просто вдрызг поругаться с немцами, ввести санкции против немецких компаний», — сказал депутат.

Возможных причин раздора он не назвал, однако предположил, что для Вашингтона может оказаться выгодным «пиратство», при котором интересы американских компаний не пострадают.

«Завтра не понравится, что делается на территории Франции, Италии (и введут санкции — ред). Это чистое пиратство вмешаться в вещи, которые Соединенных Штатов не касаются напрямую», — заявил Волошин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что строительство «Северного потока — 2» близится к завершению. В Германии, прогнозируют, что ввод газопровода в эксплуатацию состоится до конца текущего года.

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