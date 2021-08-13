Тбилиси, , 08:17 — REGNUM Работу парламента Грузии положительного оценивают только 10% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования, обнародованного 12 августа грузинским филиалом неправительственной организации из США Национального демократического института международных отношений (NDI) (признан нежелательной организацией на территории РФ).

Парламент Грузии Alsandro

Неудовлетворительную оценку работе парламента, согласно данным опроса, дали 47% респондентов. Этот показатель на 11 процентных пунктов выше, чем год назад, когда NDI проводил аналогичный опрос. Остальные опрошенные затруднились с ответом.

На вопрос о том, решает ли парламент проблемы населения, 55% участников опроса ответили отрицательно. Столько же респондентов сказали, что не верят, что законодательный орган начнёт работать над проблемами жителей страны.

Напомним, выборы в парламент Грузии прошли в октябре и ноябре 2020 года. Победила на них партия «Грузинская мечта», набрав 48% голосов. Этого хватило, чтобы партия сформировала правительство, не вступая в коалиции с другими партии.

Читайте ранее в этом сюжете: Более половины жителей Грузии недовольны работой правительства – опрос