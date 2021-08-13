Екатеринбург, 13 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В Екатеринбурге идёт проверку по факту смерти 60-летнего гражданина, умершего в больнице после взрыва и пожара в квартире. Об этом сообщает областное управление СКР.

Uxfon.com Взрыв газа

Как пишет Накануне.Ru, полиции, МЧС и Следственного комитета сейчас отрабатывают разные версии. Среди них, в том числе, и нарушение правил безопасности. По данным начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, свет в квартире ранее отключили за неуплату. Хозяин жилища после травмирования находился в больнице на искусственной вентиляции лёгких, с ожогами 90% тела. Опросить его так и не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 5 августа в одной из пятиэтажек. В результате взрыва газовоздушной смеси один человек пострадал.