Благовещенск, 13 августа, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В Амурской области появились мохнатые «спасатели». Котёнок и собака из числа спасённых при прохождении паводка животных остались с сотрудниками МЧС. Когда вода спадёт, их намерены вернуть хозяевам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 августа в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

МЧС Паводок в Приангарье

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Всего за время работы в населённых пунктах Амурской области, пострадавших от паводка, специалисты МЧС спасли около десяти животных — кошек, котят, собак. Некоторые псы до последнего защищали свои подтопленные дома, а одна из собак отказалась покидать спасателей. Теперь она охраняет территорию, где на время прохождения большой воды базируется группа сотрудников МЧС. Оставили себе спасатели и котёнка. Животных даже поставили на довольствие.

«Службу свою несут исправно», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, количество подтопленных домов в Амурской области снизилось до 161, придомовых территорий — до 1276. Сложная паводковая ситуация в Благовещенском, Архаринском, Свободненском, Мазановском и Серышевском районах области, а также в посёлке возле Благовещенска и в Белогорском муниципальном округе.