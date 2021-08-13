Токио, 13 августа, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Японии предписание об эвакуации из-за ливней, вызывающих угрозу схода оползней и выхода рек из берегов, получили жители ещё двух префектур — центральной префектуры Ниигата и западной Эхимэ. Об этом 13 августа сообщает телеканал NHK.

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Таким образом, рекомендация об эвакуации в настоящее время действует в 10 из 47 японских префектур.

Ранее рекомендацию эвакуироваться получили уже более 3,3 млн жителей юго-западных префектур Нагасаки, Фукуока, Оита, Сага, Кумамото, Кагосима и западных Хиросима и Симанэ. По прогнозам метеорологов, затяжные ливни в пострадавших регионах могут продлиться до 15 августа. В большинстве из них за сутки может выпадать до 300 мм осадков.

В связи с экстремальными погодными условиями, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 13 августа поручил профильным ведомствам предпринять все необходимые меры для защиты местного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии предписание местных властей об эвакуации из-за угрозы оползней, вызванных проливными дождями, получили около 215 тысяч жителей западных префектур.