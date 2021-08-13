Кызыл, 13 августа, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Туве остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 13 августа 2021 года, за последние сутки методом лабораторного тестирования выявлено 119 (-1 за сутки) новых случая SARS-CoV-2, а всего с 1 января зарегистрировано 8496 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования.

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В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 1009 больных (-34 за сутки), в тяжелом состоянии находится 208 человек (-12). Госпитализировано за сутки — 75, в том числе с положительным результатом анализа ПЦР — 66.

К аппарату ИВЛ подключено 30 больных (+3 за сутки). С пневмониями амбулаторное лечение проходят 44 человека, стационарное — 754 человека.

Свободный коечный фонд составляет 33,4% из 1515 после закрытия временных госпиталей на базе средних образовательных учреждений №16 и №17.

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