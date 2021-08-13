Москва, 13 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова по делу о государственной измене.

Шпион

«В отношении Куранова Александра Леонидовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 октября 2021 года», — говорится в постановлении суда.

По словам пресс-секретаря суда Анастасии Романовой, Куранов имеет статус подозреваемого. Подробностей дела она не уточнила.

По данным СМИ, Куранов является один из востребованных российских специалистов в области разработок, связанных с углеводородным топливом в летательных аппаратах. Следствие подозревает его в передаче научных разработок иностранным спецслужбам.