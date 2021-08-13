Пермь, 13 августа, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о смерти жительницы Перми, сообщают СМИ.

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Ранее на интернет-ресурсах появилась информация о том, что пермячка более десяти часов ждала скорую помощь. В больнице пациентка скончалась. Инцидент произошел осенью 2020 года в Свердловском районе Перми.

Двое детей умершей женщины записали видеобращение, в котором просят найти виновных в смерти матери, поскольку попытки самостоятельно разобраться в деле безрезультатны, отмечает портал 59.ru.

Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе доследственной проверки, которую в настоящее время проводят сотрудники регионального управления СКР. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ.