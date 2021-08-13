Самара, 13 августа, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Женщину заподозрили в убийстве своего малолетнего сына в Самаре. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Pexels.com Младенец

Сообщается, что 12 августа текущего года в квартире, которая расположена в жилом доме в микрорайоне Крутые ключи, найдено тело ребенка 2020 года рождения.

По версии следствия, 9 августа 2021 года фигурантка уголовного дела оставила без присмотра своих детей 2018 и 2020 годов рождения. Следователи считают, что она зафиксировала младшего сына спящим в детском кресле без движения. В результате дети были дома одни в течение четырех суток.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Женщину задержали, в скором времени в отношении нее планируют избрать меру пресечения.