Казань, 13 августа, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали еще пять случаев смерти от коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 13 августа 647 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Жертвами заболевания стали женщины в возрасте от 57 до 84 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии иммунизацию антиковидными препаратами прошли 901 429 человек.

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