Токио, 13 августа, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Сети появились шпионские снимки Honda CR-V нового поколения в камуфляжной плёнке. Фотографии автомобиля размещены на сайте Carscoops.

Carscoops.com Honda CR-V нового поколения

Внешне новинка больше похожа на HR-V. По сравнению со своим предшественником новая Honda CR-V имеет более вытянутый силуэт и более узкую переднюю и заднюю световую оптику. Кроме того, угол наклона стекол у нового автомобиля станет более покатым.

Ожидается, что CR-V нового поколения получит новую «приборку» и более крупный дисплей мультимедийного комплекса. Для покупателей будет доступно как пятиместное, так и семиместное исполнение модели.

В силовую установку машины входят: двухлитровый «атмосферник», мотор-генератор, тяговый мотор. Производительность агрегата — 212 л. с. (315 Нм). Он питается от литий-ионного аккумулятора.

Ранее компания Honda в Европе провела официальную премьеру нового гибридного кроссовера HR-V e: HEV. В качестве основного силового агрегата у автомобиля бензиновый «движок» DOHC i-VTEC рабочим объёмом 1,5 л. С ним функционируют два электромотора. До «сотни» машина разгоняется за 10,6 секунды.

Читайте также: Honda может пересмотреть планы по переходу на электромобили