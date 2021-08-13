Казань, 13 августа, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Казанский «Рубин» выбыл из Лиги конференций, проиграв польскому «Ракуву» в ответном матче третьего квалификационного раунда турнира. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 0:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Футбол

Единственный гол в матче забил нападающий «Ракува» Владислав Гутковский на 111-й минуте. А за пять минут до этого, на 106-й минуте, защитник «Рубина» Илья Самошников получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

На 122-й минуте «Рубин» имел возможность сравнять счёт, но полузащитник казанского клуба Сеад Хакшабанович не смог реализовать пенальти.