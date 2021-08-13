Иркутск, 13 августа, 2021, 07:59 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 13 августа, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4180 человек, причём 28 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Rosminzdrav.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 91 009 человек (+400 за минувшие сутки).

Госпитализированы 3651 (-134 за минувшие сутки). Выздоровели 77 132 пациента (+276 за минувшие сутки).

Ещё 403 пациента (+2 за минувшие сутки) погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

Читайте также: В Приангарье скончались ещё 27 пациентов с COVID-19