Якутск, 13 августа, 2021, 08:12 — ИА Регнум. 148 жителей Якутии заразились коронавирусом за последние сутки (днём ранее — 146). Лидер по количеству заболевших — Якутск, где вирус подхватили 75 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в оперативном штабе региона.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные аномалии в России и мире — все новости»

Читайте также: Дым в Якутии может привести к росту заболеваемости COVID-19 — мнение

По данным сайта «стопкоронавирус.рф», с 11 по 12 августа в регионе от инфекции погибли шесть человек. По словам заместителя председателя правительства Якутии Ольги Балабкиной, ситуация в регионе остаётся напряжённой. Осложняет её то, что люди, возвращающиеся в республику из отпусков, выходят на работу без предварительных ПЦР-тестов.

Всего с начала циркуляции коронавируса в Якутии заболели уже 46 303 человека, погибли — 941.

Как сообщало ИА REGNUM, дым в Якутии может привести к росту заболеваемости COVID-19. Такое мнение высказал врач Николай Григорьев. Он считает, что отсутствие витамина D негативно скажется на здоровье и иммунитете якутян.