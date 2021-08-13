Южно-Сахалинск, 13 августа, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Власти Сахалинской области заявили, что в большинстве организаций уже есть коллективный иммунитет в 60% от коронавируса — кошмарить бизнес не планируется.

Mil.ru Вакцинация

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Отмечается, что Роспотребнадзор ограничится лишь письмами и разъяснениями.

«Никто никого увольнять, кошмарить, выворачивать не будет. Нарушать трудовое законодательство сами не планируем и никому не позволим. На многих предприятиях (торговля, общественное питание) работают иностранцы. До последнего времени они не могли прививаться бесплатно. Сейчас те из них, кто работает официально, имеет полис ОМС, платит налоги, могут это сделать. Поэтому ещё раз обращаюсь к предпринимателям: прививайте своих сотрудников», — цитирует АСТВ зампредседателя областного Владимира Ющука.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 12 августа в Мордовии привито от коронавируса около 270 тыс. человек при планируемых 388 тысячах. Таким образом, план вакцинации выполнен на 69,5%.