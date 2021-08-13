Хатанга, Красноярский край, 13 августа, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту массовой гибели диких северных оленей вблизи сельского поселения Хатанга. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

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Предварительно установлено, что 3 августа вдоль правого берега реки Хатанга около населённого пункта незаконно произведена добыча четырёх туш дикого оленя. При этом было использовано огнестрельное оружие. Ущерб составил 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»).

Также, по данным прокуратуры, 5 августа в ходе рейдового мероприятия в воде обнаружили мёртвых северных оленей. По состоянию на 11 августа из реки подняли почти 700 туш, около 500 туш остаются на мелководной части.

Погибших оленей осмотрели специалисты. Раневых каналов и других следов физического воздействия они не нашли. Причина смерти всех животных — асфиксия от попадания в лёгкие воды.

Отобраны пробы биологического материала. Утилизация трупов оленей будет осуществляться методом термической обработки.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проверка продолжается.

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