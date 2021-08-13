Оренбург, 13 августа, 2021, 07:46 — ИА Регнум. В Оренбурге 12 августа состоялся первый розыгрыш призов среди участников региональной акции «Стопкоронавирус56». Победителями стали 11 жителей региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

(сс) qimono Вакцинация

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За первые десять дней акции ее участниками стали 26 248 оренбуржцев. Все они прошли курс вакцинации от COVID-19 и зарегистрировались на портале «Активный гражданин».

Для определения победителей используется генератор случайных чисел, а процесс розыгрыша фиксируется на видео. Из 26 248 человек программа выбрала 11 победителей.

Среди первых победителей шесть жителей Оренбурга, трое человек из Гая, по одному из Бузулука и Бугуруслана. Самому старшему обладателю приза 63 года, самому молодому — 30 лет. Свои призы они получат в течение 14 дней.

Напомним, что основным условием участия в акции является сделанная прививка против коронавирусной инфекции. Розыгрыш призов проводится каждую неделю (до 2 сентября), и каждый раз разыгрывается три комплекта палок для скандинавской ходьбы, два тонометра, два набора для кемпинга, туристическая палатка, велосипед, электросамокат и телевизор. Главный приз — новый автомобиль — будет разыгран в финальный день акции.