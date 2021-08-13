Канберра, 13 августа, 2021, 07:52 — ИА Регнум. В австралийском штате Новый Южный Уэльс правоохранители ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию и изъяли партию кокаина и метиламфетамина стоимостью более $24 млн. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба главного полицейского управления штата.

Цитата из тс «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США Нарколаборатория

В ходе операции полицейские также арестовали семь человек, которым предъявили обвинения в незаконном обороте запрещённых препаратов и организации преступной группы. Одному из задержанных также будут предъявлены обвинения в нарушении миграционного законодательства страны.

главное полицейское управление штата Новый Южный Уэльс «Детективы отдела по борьбе с наркотиками предъявили обвинения семи мужчинам после спецоперации, в ходе которой была пресечена деятельность подпольной лаборатории. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли 150 кг метиламфетамина и 14 кг кокаина общей стоимостью в 33 млн австралийских долларов ($24,3 млн), а также 1,5 млн австралийских долларов наличными ($1,1 млн) и большое количество химических веществ, необходимых для производства наркотиков».

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники МВД Грузии провели масштабную спецоперацию, в ходе которой задержали 20 человек, обвиняемых в незаконном распространении наркотиков.