Кемерово, 13 августа, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 13 августа, за прошедшие сутки выявлено 188 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 190 случаев.

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«Кемерово — 32, Новокузнецк — 29, Междуреченск — 23, Прокопьевск — 16, Юрга — 13, Ленинск-Кузнецкий — десять, Белово — семь, Осинники — семь, Мыски — шесть, Новокузнецкий МР — шесть, Таштагольский МР — шесть, Яшкинский МО — шесть, Анжеро-Судженск — пять, Полысаево — пять, Калтан — три, Киселевск — три, Ленинск-Кузнецкий МО — три, Прокопьевский МО — три, Гурьевский МО — два, Краснобродский — один, Тисульский МО — один, Яйский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 195 пациентов выздоровели, пятеро скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 48 618 случаев заражения коронавирусом, 45 698 человек выздоровели, 1045 пациентов скончались.