Красноярск, 13 августа, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Прощание с бывшим мэром Красноярска Петром Пимашковым состоится 17 августа в Большом концертном зале краевой филармонии. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Красноярска.

Дарья Антонова ИА REGNUM Венок

Участников панихиды просят соблюдать антиковидные меры. По данным краевым властей, похоронят Петра Пимашкова на аллее Славы кладбища Бадалык.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава администрации Красноярска (1996 — 2011 гг.), почётный гражданин города, депутат Госдумы Пётр Пимашков скончался 12 августа на 74-м году жизни.