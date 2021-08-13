Оренбург, 13 августа, 2021, 07:30 — ИА Регнум. В Ленинский районный суд Оренбурга поступило два иска против компании «Оренбург Водоканал». Истцами выступили Управление Роспотребнадзора по региону и Оренбургский природоохранный межрайонный прокурор, действующие в интересах неопределенного круга лиц и в интересах России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

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Прокуратура в судебном порядке требует от водоканала до 31 декабря 2021 года установить санитарно-защитную зону для очистных сооружений, в том числе иловых карт, а также обязать организовать надлежащий производственный контроль на эксплуатируемых иловых картах и сливных точках с целью исключения слива запрещенных жидкостей в коммунальные объекты водоотведения.

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области просит суд признать противоправным бездействие ООО «Оренбург Водоканал», которое выразилось в непринятии мер по установлению санитарно-защитной зоны с расчетом ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденными результатами натуральных исследований и измерений. Ведомство требует устранения нарушений до 1 октября 2021 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жители поселка Южный Урал Оренбургского района жаловались на невыносимый запах канализации и заявляли, что выходить на улицу можно только в противогазах. Источником загрязнения воздуха назвали иловые поля, проблема получила широкую огласку.