Улан-Удэ, 13 августа, 2021, 07:29 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 130 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 54 564. Об этом утром 13 августа сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Egov-buryatia.ru Врачи. Бурятия

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 26 702 случая заражения (49% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии умерли два пациента с COVID-19 (всего умерли 1735 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 574 (-27) больных. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 1988 (-38) человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 48 340 (+54) человек.

В реанимации остаются 86 пациентов в тяжёлом состоянии (40 — старше 65 лет). В том числе 47 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (23 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 68,9% — из 832 перепрофилированных коек заняты 574.