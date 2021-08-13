Владивосток, 13 августа, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Синоптики успокоили приморцев — прогнозируемый очередной тайфун не затронет регион, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 августа в пресс-службе Примгидромета.

Айтен Юран Шторм

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные аномалии в России и мире — все новости»

«В начале следующей недели значительных осадков не ожидается, температурный фон повысится. С 17−18 августа в Тихом океане может развиться тропический шторм, а в конце следующей недели — достигнуть стадии тайфуна. Вихрь повернет на северо-запад, в сторону острова Тайвань. По текущим расчетам влияния его на погоду в Приморье не ожидается», — пояснили специалисты.

Предстоящие выходные, 14−15 августа, будут по летнему тёплыми.

Читайте также: Вильфанд назвал регионы России, где ожидается аномальная погода

Как сообщало ИА REGNUM, до конца нынешней рабочей недели на большей части территории России ожидается температура воздуха на 7−10 градусов выше климатической нормы.