Сургут, Югра, 13 августа, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Сургутскую ГРЭС-1 (ХМАО) ждёт поэтапная пятилетняя реконструкция с 2023-го по 2027 годы. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ОГК-2».

Www.ogk2.ru Сургутская ГРЭС-1

Энергоблоки №13 и №16 модернизируют до 2025 года, №2 и №12 — до 2027 года. Запланирована комплексная замена турбоагрегатов со вспомогательным оборудованием. На энергоблоках №12 и №13 установят теплофикационные турбины с оборудованием для подогрева сетевой воды, что существенно повысит надёжность системы теплоснабжения Сургута, отмечают в компании.

Модернизация Сургутской ГРЭС-1 пройдёт за счёт инвестиций ПАО «ОГК-2», впоследствии возвращаемых в тарифе на мощность, в общей сумме более 10 млрд рублей.