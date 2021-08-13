Москва, 14 мая, 2013, 16:38 — ИА Регнум. У Молдавии и Приднестровья на сегодняшний день нет общего понимания вопросов, которые будут вынесены на обсуждение в ходе одесского раунда переговоров по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье - стороны конфликта, Россия, Украина - гаранты и посредники, ОБСЕ - посредник, Евросоюз и США - наблюдатели). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД Приднестровья, об этом заявила на состоявшейся 14 мая в Тирасполе встрече с главой миссии ОБСЕ в Молдавии Дженнифер Браш глава МИД ПМР Нина Штански .

Министр выразила надежду, что усилиями украинского председательства в ОБСЕ все же удастся прийти к такому проекту повестки, который согласуют обе стороны переговоров. В противном случае, как отметила Штански, обе стороны потеряют много времени на обсуждение видения переговорного процесса. Приднестровская делегация, по словам главы МИД ПМР, настроена исключительно на субстантивную работу, с тем чтобы "максимально сосредоточиться на содержательной части и двигаться вперед, чтобы достигать конкретных результатов, ощутимых людьми".

В свою очередь Дженнифер Браш обнаружила "активную работу украинского председательства в ОБСЕ в контексте предпринятых усилий для конструктивного развития приднестровско-молдавских переговоров". "Безусловно, это сложный процесс, но более важными являются готовность и желание сторон встречаться и обсуждать пути решения проблем", - полагает Браш.

Участники встречи также затронули тему демонтажа аварийной подвесной воздушно-канатной дороги, расположенной в городах Рыбница (Приднестровье) и Резина (Молдавия). Нина Штански напомнила, что ранее участники переговорного процесса выразили готовность оказать содействие в решении данного вопроса. "Если никто не поддастся на искушение и не станет политизировать эту тему, то возможности для разрешения данной проблемы колоссальные", - подвела итог Нина Штански.

ИА REGNUM напоминает, что накануне предыдущей львовской встречи в формате "5+2" Бюро по "реинтеграции" правительства Молдавии заявило, что подготовленный украинской стороной проект повестки дня переговорного раунда по молдавско-приднестровскому урегулированию включает в себя обсуждение вопросов из всех трех переговорных "корзин". В свою очередь министр иностранных дел Нина Штански заявила ИА REGNUM, что это противоречит официальной повестке дня переговоров, согласно которой политические вопросы из "третьей корзины" подлежат обсуждению только после решения всех практических вопросов социально-экономического и гуманитарного характера между Молдавией и Приднестровьем - первой и второй "корзин".