Владивосток, 13 августа, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Занятия в детско-юношеских спортивных школах, муниципальных залах и учебных заведениях сделают бесплатными для детей, сообщили 13 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Tysto Спорт и дети

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О таком решении заявил губернатор Олег Кожемяко на встрече с руководителями спортивных федераций региона.

По его мнению, занятия в ДЮСШ, секции в образовательных школах, арендованных у муниципалитета залах, должны быть бесплатными для детей.

«Нужно определиться с госзаданием, чтобы школы оплачивали работу тренера-преподавателя в дополнительное время. Поможем субсидиями спортивным федерациям, которые тренируют детей в муниципальных залах. Детский спорт должен быть доступным и бесплатным. Работу в этом направлении необходимо вести при любых обстоятельствах», — сказал Кожемяко.

В преддверии Дня физкультурника губернатор вручил президентам региональных федераций благодарственные письма и поблагодарил их и тренеров за помощь в подготовке российских сборных к Олимпиаде в Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, в число лучших регионов страны по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» вошёл и Хабаровский край. Министерство спорта РФ сформировало рейтинг ГТО из 85 субъектов по итогам второго квартала 2021 года — регион поднялся сразу на 25 позиций и занял 16 место, опередив все остальные территории Дальнего Востока.