Петропавловск-Камчатский, 13 августа, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Крушение вертолёта Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке, которое произошло 12 августа, не отразилось на экосистеме водоёма, об этом завил директор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»Пётр Шпиленок, который принимает участие в поисково спасательных работах на месте происшествия.

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Специалисты провели обследование береговой линии озера и не обнаружили масляных пятен, которые могли бы появиться в результате утечки керосина.

«Многие спрашивают об экологической катастрофе на озере — никаких признаков нет. Научные сотрудники мониторят ситуацию», — сказал Шпиленок.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте крушения вертолёта Ми-8 на Курильском озере на Камчатке поисково спасательные работы совместно проводят представители МЧС, аварийно-спасательного отряда Тихоокеанского флота и Кроноцкого заповедника. С помощью глубоководного оборудования обследуется дно озера на глубине 137−140 метров.