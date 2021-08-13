Вашингтон, 13 августа, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) 12 августа одобрило применение третьей (бустерной) дозы вакцин от COVID-19 компаний Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Cdc.gov Вакцинация от коронавируса в США

FDA «Сегодня Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов внесло поправки в разрешение на использование вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы дать возможность использовать дополнительную дозу для некоторых лиц с ослабленным иммунитетом».

Напомним, компания Pfizer и её германский партнёр BioNTech в июле заявили о намерении предоставить властям США данные о необходимости применения третьей (бустерной) дозы вакцины от COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) советует беременным женщинам вакцинироваться от COVID-19, так как исследования не выявили повышения риска выкидыша.

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