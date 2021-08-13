Новосибирск, 13 августа, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Данные из США о штамме коронавируса «Йота» требуют верификации со стороны научных сообществ в других странах, сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

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Таким образом он прокомментировал публикацию на портале medRxiv, в которой утверждалось, что SARS‑CoV‑2 со штаммом «Йота» обладает повышенной летальностью и передаётся на 15−25% быстрее.

«Цифры пока не очень надежные, потому что они появились пока только для США и спустя девять месяцев с момента выявления этого варианта», — цитирует ТАСС учёного.

Он добавил, что при проведении дополнительных исследований в других странах выборка должна составлять минимум 1 тыс. человек.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что, по информации американских учёных, летальность коронавируса со штаммом «Йота» может превышать 80%.