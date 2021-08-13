Благовещенск, 13 августа, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Число подтопленных домов в Амурской области снизилось до 161, придомовых территорий — до 1276. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 августа в пресс-центре правительства Амурской области, от воды освободились восемь домов и 60 приусадебных участков.

17.mchs.gov.ru Паводок. Тува

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Сложная паводковая ситуация в Благовещенском, Архаринском, Свободненском, Мазановском и Серышевском районах области, а также в посёлке возле Благовещенска и в Белогорском муниципальном округе.

Количество участков подтопленных дорог за сутки выросло с 37 до 38. Без автомобильного сообщения остается 32 населённых пункта, действует семь переправ. Устраняют последствия паводка 744 человека и 240 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за паводка в Приамурье эвакуированы 670 человек, в том числе 275 детей. Пунктами временного размещения воспользовались 82 подтопленца.