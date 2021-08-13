Ульяновск, 13 августа, 2021, 06:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области предупреждают об ухудшении погодных условий. Соответствующую информацию распространило управление МЧС.

ИА REGNUM Гроза

По данным ведомства, сегодня, 13 августа, местами ожидаются грозы с усилением юго-восточного ветра до 16 — 21 метра в секунду. В ведомстве рекомендуют при штормовом ветре укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

В связи с прохождение грозового фронта объявляется «жёлтый» уровень опасности, который означает, что стихия потенциально опасна.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в лесах Ульяновской области местами установилась высокая пожарная опасность (четвёртого класса).