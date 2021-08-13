Ульяновск, 13 августа, 2021, 06:52 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть подросло вновь выявленное количество случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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По оперативным сведениям, за последние сутки, 12 августа, официально выявлено 279 носителей коронавируса. Напомним, что ранее трое суток подряд подтверждалось по 275 случаев заражения SARS-CoV-2.

Всего в пандемию в Ульяновской области проведено 1 085 343 лабораторных исследования на коронавирус. В настоящее время под наблюдением находится 15 074 человека.

Ранее министерство здравоохранения проинформировало, что в Ульяновске в связи с ростом числа заболевших принято решение об открытии дополнительных коек для лечения больных COVID-19 в инфекционном госпитале Центральной клинической медико-санитарной части имени В.А. Егорова.