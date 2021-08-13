Томск, 13 августа, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Томская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом губернатор региона Сергей Жвачкин заявил 12 августа в ходе проведённого вице-премьером РФ Татьяной Голиковой онлайн-совещания.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

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«Рост заболеваемости в регионе остановлен, в последнюю неделю мы фиксируем плато и сейчас сосредотачиваемся на вакцинации», — отметил Жвачкин.

Как сообщали ИА REGNUM в областной администрации, по словам Жвачкина, к 12 августа в регионе от коронавируса привились 49,5% жителей, подлежащих вакцинации, в том числе 33% — старше 60 лет.

В Томской области развёрнуто 57 пунктов вакцинации и девять мобильных комплексов.

Напомним, по состоянию на 12 августа в Томской области выявлено 38 635 носителей коронавируса, выздоровели 33 927 человек.