Сургут, Югра, 13 августа, 2021, 06:50 — ИА Регнум. В Сургуте жители одного из дачных кооперативов в районе аэропорта соорудили памятник порванным автомобильным покрышкам. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ».

Sitv.ru Цитата из телесюжета

Им постоянно приходится заменять покрышки в станциях техобслуживания из-за раздолбанной дороги, ведущей на дачу. Эта дорога — единственная транспортная артерия. ведущая к почти десятку садовых кооперативов.

«Мой личный опыт — за 10 лет это три колеса купленных, ремонт подвески. Один раз меня вытаскивали на эвакуаторе. Потому что была настолько глубокая яма, и ночью её просто не было видно», — сетует сургутский дачник.

Отмечается, что ямочный ремонт, который недавно был сделан на дороге, проблему не решил. В отчаянии дачники поставили покрышку в свежую яму. Получился памятник бездорожью.