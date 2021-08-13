Кемерово, 13 августа, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В Кемеровской области организована проверка в связи с дорожно-транспортным происшествием с микроавтобусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

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«На автодороге «Ленинск-Кузнецкий — Промышленная — Журавлево» съехал с дороги и опрокинулся микроавтобус. По предварительным данным, водитель микроавтобуса «Тойота Гранд Хайс», который двигался из Красноярска в Новосибирск, не справился с управлением, это привело к тому, что транспортное средство перевернулось. В результате один человек погиб, шесть человек получили травмы различной степени тяжести. В общей сложности на момент аварии в автомобиле находилось восемь человек», — уточнили в ведомстве.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности при перевозке людей.

Напомним, что ранееСКР сообщил подробности смертельного ДТП с микроавтобусом в Кузбассе.