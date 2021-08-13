Благовещенск, 13 августа, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Численность юнармейцев в России превысила 850 тысяч человек. Об этом 13 августа заявил министр обороны страны Сергей Шойгу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре правительства Приамурья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парадный расчёт «Юнармия»

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«Юнармия сегодня включает более 850 тысяч мальчишек и девчонок. Наблюдаются и темпы развития центров «Авангард», начиналось с двух центров, сейчас их 31, думаю, что до конца года будет ещё больше», — сказал Сергей Шойгу.

Он пожелал главе Амурской области Василию Орлову построить в регионе один из лучших центров «Авангард».

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области проектируют юношеский центр «Авангард», в котором будет базироваться региональное движение Юнармия. Всего в Приамурье насчитается около 12 тыс. юнармейцев.